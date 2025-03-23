Главные новости недели в Нижегородской области к 23 марта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонтан на Нижегородской ярмарке

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фонтан на Нижегородской ярмарке

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Корпорация развития Нижегородской области» покупает 49% акций АО «Нижегородская ярмарка» для реструктуризации задолженности конгрессно-выставочного центра перед корпорацией.

Нижегородскую область исключили из эксперимента по сдаче двух экзаменов ОГЭ вместо четырех. Список регионов-участников сократили с 12 до 3 с учетом их готовности, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нижегородские частные клиники попросили разобраться с недобросовестной конкуренцией. К властям обратились медцентры, обнаружившие собственные клоны в интернете, и попросили ограничить рекламу от их имени. Это потребует внести поправки в федеральное законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтеры и питомцы в приюте бездомных животных фонда «Сострадание-НН»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Волонтеры и питомцы в приюте бездомных животных фонда «Сострадание-НН»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская область не поддержала предложения об эвтаназии бездомных животных, дав отрицательный отзыв на соответствующий проект поправок в федеральное законодательство. По мнению чиновников, у безнадзорных животных должен быть шанс попасть обратно в среду обитания.

Нижегородские власти ужесточат контроль за проведением абортов. Правительство региона и АНО «Институт демографического развития» готовят соглашение с частными клиниками по вопросу отчетности о процедурах прерывания беременности.

Нижегородская мэрия оценила турпоток за 2024 год в 1,9 млн человек. Это на 11% больше в сравнении с 2023 годом. Ранее в мэрии рассчитывали, что турпоток вырастет на 49%, но прогноз не сбылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поваленные электросамокаты в районе Черного пруда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Поваленные электросамокаты в районе Черного пруда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области внедрят умное наблюдение за электросамокатчиками: минцифры региона доработает систему видеонаблюдения, чтобы можно было автоматически штрафовать нарушителей ПДД.

Начальника управления градостроительного развития агломерации нижегородского минграда задержали по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в марте она получила 500 тыс. руб. от организации за положительное решение о предоставлении земельного участка без торгов.

Нижегородские депутаты отклонили инициативу о выплатах детям войны. Полпред губернатора в заксобрании Сергей Тарасов назвал предложенную КПРФ выплату социально несправедливой, а председатель комитета заксобрания по соцвопросам Наталья Смотракова считает, что дата рождения — «это не какой-то великий вклад в Победу».

Нижегородские налоговики попросили отменить льготы для грузоперевозчиков. Речь идет об автомобилях массой больше 12 т. В 2023 году общая сумма бюджетных потерь от различных льгот по транспортному налогу составила 204,8 млн руб., указали в УФНС и попросили отменить льготу. Комитет по бюджету согласился.