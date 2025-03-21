Начальника управления нижегородского минграда обвиняют во взяточничестве

Силовики задержали в Нижнем Новгороде начальника управления градостроительного развития агломерации минграда Нижегородской области. Как сообщили в региональном УФСБ, ее обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемая получила 500 тыс. руб. от организации за положительное решение о предоставлении земельного участка без торгов, рассказали в областном СУ СКР.

В ближайшее время фигурантке изберут меру пресечения.

Галина Шамберина