Нижегородские налоговики попросили отменить льготы для грузоперевозчиков

Управление ФНС по Нижегородской области попросило депутатов отменить льготу по транспортному налогу для грузоперевозчиков. Этот вопрос комитет заксобрания по бюджету рассмотрит на плановом заседании 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закон о самой льготе, подготовленный региональным минфином, приняли в 2020 году. Он предусматривает, что льгота действует в 2021-2026 годах. Начисленный по итогам налогового периода транспортный налог уменьшается на 30% суммы, уплаченной в системе «Платон». Речь идет об автомобилях массой больше 12 т. Также установлено требование, что средняя зарплата на предприятии должна быть выше средней по региону.

В УФНС указали, что в 2023 году общая сумма бюджетных потерь от различных льгот по транспортному налогу составила 204,8 млн руб. Из нее 113,9 млн руб. или 55,6% — именно от указанной льготы. Ее получили 12 налогоплательщиков, при этом 107,6 млн руб. пришлось на одну организацию, которая в итоге уплатила в бюджет лишь 2,8 млн руб. налога. Название организации ведомство не приводит.

По данным налоговой службы, подобная льгота действует лишь в Нижегородской области. В связи с изложенным УФНС попросило депутатов рассмотреть вопрос об ее отмене. Комитет по бюджету согласился и выступил автором этого законопроекта.

Ирина Швецова