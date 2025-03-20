Нижегородская мэрия оценила турпоток за 2024 год в 1,9 млн человек
Прогноз нижегородской мэрии по росту турпотока на 49% не сбылся
Более 1,9 млн туристов посетило Нижний Новгород в 2024 году. Это на 11% больше в сравнении с 2023 годом, рассказал директор департамента туризма Александр Симагин на заседании комиссии гордумы по соцполитике 20 марта.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Он уточнил, что статистику делали на основе «Больших данных», она существенно отличается от данных Нижегородстата.
В конце 2023 года в мэрии рассчитывали, что турпоток в Нижний Новгород за 2024 год вырастет на 49%. Такой показатель был заложен в проекте «Развитие туристической инфраструктуры».
Как писал «Ъ-Приволжье», турпоток в Нижегородскую область региональное правительство оценило в 4,7 млн человек, что на 12,5% больше в сравнении с 2023 годом.