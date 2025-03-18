Нижегородскую область исключили из эксперимента по сдаче двух экзаменов ОГЭ

Количество регионов, которые в 2025 году будут участвовать в эксперименте по сдаче двух экзаменов ОГЭ вместо четырех, сократят с 12 до 3, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, из списка решили убрать Нижегородскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Российские школьники сдают ОГЭ по окончании 9 класса. Сейчас все ученики должны сдать два обязательных экзамена (русский язык и математика) и два по выбору. В январе 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предполагает, что школьники будут сдавать только обязательные экзамены, если они планируют уйти в колледж или техникум. Для учащихся, идущих в 10-й класс, правила не изменятся.

Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах России. Ко второму чтению перечень расширили до 12: Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тюменская и Кемеровская области, Камчатский и Краснодарский край, Северная Осетия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь же эксперимент решено провести только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. По словам Вячеслава Володина, список регионов скорректировали с учетом их готовности.

Елена Ковалева