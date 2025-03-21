Нижегородские депутаты отклонили инициативу о выплатах детям войны

Комитет заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам рассмотрел проект поправок фракции КПРФ к региональному закону «О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти…». Коммунисты предложили ввести к 80-летию Победы доплату 5 тыс. руб. для граждан, родившихся с 1 января 1927 по 31 декабря 1945 года. Общая сумма выплат составит 735 млн руб., финансирование попросили из резервного фонда губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аналогичная мера социальной поддержки действует в Москве и Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Ставрополье и в других российских регионах, сообщил председатель фракции Роман Кабешев. «В Нижегородской области единственная материальная мера — это “карта Победы” (ее держатели могут получить дополнительные услуги центров соцобслуживания и скидки в магазинах и аптеках.— «Ъ»), которую дети войны оценивают противоречиво»,— подчеркнул господин Кабешев.

Областное правительство и губернатор представили отрицательный отзыв на проект закона. Полпред губернатора в заксобрании Сергей Тарасов отметил, что глава региона Глеб Никитин не согласовал финансирование из резервного фонда. Предложенную КПРФ выплату детям военного времени чиновник назвал социально несправедливой в отношении ветеранов, блокадников и узников концлагерей, которым доплачивают 3-10 тыс. руб. «В плане восстановления исторической справедливости детям войны решено придать особый статус, закрепленный законом Нижегородской области»,— подчеркнул господин Тарасов.

Проект КПРФ предлагает выплаты гражданам лишь по дате рождения, добавила председатель комитета Наталья Смотракова. «Есть люди, которые вложили в Победу свой подвиг: трудовой подвиг, боевой подвиг. А здесь мы говорим только о дате рождения. Это не какой-то великий вклад в Победу»,— полагает госпожа Смотракова. Она напомнила, что 91 участнику и инвалиду ВОВ присвоят звание почетного гражданина Нижегородской области к юбилею Победы. Инициативу КПРФ комитет отклонил.

Владимир Зубарев