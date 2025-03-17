Корпорация развития купит голосующие акции нижегородской ярмарки из-за долгов

Корпорация развития Нижегородской области выкупит 49% голосующих акций АО «Нижегородская ярмарка» для реструктуризации задолженности конгрессно-выставочного центра перед корпорацией. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили на ярмарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сделку согласовала ФАС. Как отметили на ярмарке, в январе 2023 года акционеры АО решили разместить дополнительные акции для выкупа Нижегородской областью и Корпорацией развития Нижегородской области». Из годового отчета ярмарки следует, что ее крупными кредиторами в 2023 году числились компания Fokker Developments Limited (311,3 млн руб.), нижегородский водоканал (1,6 млн руб.), ООО УКС (9,5 млн руб.), «ТНС энерго НН» (1,8 млн руб.) и ООО «ЧОП Александр» (1,4 млн руб.). При этом крупнейшая задолженность ярмарки в размере 731,4 млн руб. образовалась перед АО «Корпорация развития Нижегородской области» по семи договорам займов, один из которых был заключен в апреле 2023 года и действует до 31 марта 2025 года.

Дополнительный выпуск включал 392 тыс. обыкновенных акций АО на 1,9 млрд руб., в декабре 2023 года регион выкупил 121,7 тыс. штук эмиссии за 608,6 млн руб. Корпорация развития планировала приобрести до 192 тыс. акций, следует из отчета.

Также в январе 2023 года акционеры ярмарки на внеочередном собрании одобрили сделку о новации, которая прекратила обязательства АО перед корпорацией по шести договорам займов 2019-2022 годов. Взамен ярмарка выдала корпорации вексель номиналом 959,9 млн руб., который займодавец вправе предъявить после 30 апреля 2023 года. Среди акционеров, владеющих более 2% голосующих акций, числились областное минимущества (77,67% или 8,7 тыс. акций), Сбербанк (4,18% или 469 акций) и ООО «Управление имущественными комплексами» 3,23% или 362 акции). «Решений о выкупе акций нижегородской ярмарки у миноритарных акционеров органами управления общества не принималось», — добавили в АО.

Роман Рыскаль