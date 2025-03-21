При атаке БПЛА на Белгородскую область погиб боец спецотряда «Орлан»

В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Белгородской области погиб боец специального подразделения «Орлан». Мужчина скончался до приезда врачей от полученных ранений. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Еще четыре бойца «Орлана» пострадали. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Трое других — такие же травмы и контузии. Они были доставлены в Ракитянскую ЦРБ, а затем будут переведены в белгородскую больницу №2.

Ранее сегодня, 21 марта, Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и двух пострадавших жителях хутора Добрино Ракитянского района при атаке БПЛА.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 25 боеприпасов и 70 беспилотников. Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Вчера, 20 марта, в результате атаки беспилотника ВСУ на служебный автомобиль на дороге Графовка—Репяховка в Краснояружском районе погиб сотрудник Росгвардии.