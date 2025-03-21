Житель Белгородской области погиб при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников на Белгородскую область погиб один человек. Еще двое пострадали, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Житель хутора Добрино Ракитянского района умер от полученных травм до приезда врачей. Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, плеча и предплечья. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ и после оказания необходимой помощи переведут в областную клиническую больницу.

Другой житель хутора Лобковка Валуйского округа ранен в результате детонации дрона. Он получил осколочные ранения грудной клетки и ног. Его доставили в Валуйскую ЦРБ, затем он будет проходить лечение амбулаторно. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил господин Гладков.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 25 боеприпасов и 70 беспилотников. Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Вчера, 20 марта, в результате атаки беспилотника ВСУ на служебный автомобиль на дороге Графовка—Репяховка в Краснояружском районе погиб сотрудник Росгвардии.