Самокатам запретят ездить еще по 15 улицам, паркам и мостам Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде ввели новые запреты и ограничения для самокатов. Власти расширили список территорий, где их проезд будет полностью запрещен, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Ограничения начнут действовать, когда в городе вновь заработают сервисы кикшеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, кататься на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запретят на улицах Стрелка, Большая Покровская (до пересечения с Малой Покровской), Малая Покровская, Рождественская, Кожевенная, на площади Революции и площади Горького, на набережной Федоровского и Верхневолжской набережной, в парке «Дубки» и детском парке имени Свердлова, на Канавинском, Молитовском, Мызинском мостах и автомобильной части метромоста.

На центральных бульварах Автозаводского и Сормовского парков скорость движения СИМ не должна будет превышать 10 км/ч. Ограничение в 15 км/ч введут у озера Земснаряд-1 на улице Смирнова, у Второго паркового озера Земснаряд-2 на Молодежном проспекте, по территории Нижегородской ярмарки и на площади Ленина, на участке между улицей Академика Сахарова и озером №3 Щелоковского хутора, а также в квартале, ограниченном улицами Большой Покровской, Варварской, Горького, и в границах улиц Варварской, Ульянова, Пискунова, Большой Печерской, Горького. Быстрее 20 км/ч нельзя будет передвигать на СИМ в квартале, ограниченном улицами Большой Печерской, Казанским съездом, Верхневолжской набережной, площадью Минина, включая улицу Минина.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородская мэрия пообещала ужесточить требования к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) после отчета полиции о ДТП с электросамокатами. В 2024 году в таких авариях пострадали 250 человек, один погиб.

Елена Ковалева