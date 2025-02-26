Нижегородская мэрия намерена эвакуировать самокаты за нарушения правил

Администрация Нижнего Новгорода намерена ужесточить требования к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на заседании гордумы 26 февраля в ответ на статистику полиции по числу пострадавших в ДТП с участием электросамокатов и других СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальник городского УМВД Олег Соколов рассказал, что за 2024 год число таких происшествий выросло вдвое, в них пострадали 250 человек, один человек погиб. В основном ДТП происходят из-за экстремального вождения и несоблюдения скоростного режима.

Юрий Шалабаев сообщил, что в новый сезон правила работы самокатов изменятся, и крупные компании, оказывающие услуги проката самокатов, отнеслись к этому «с пониманием». Среди нововведений глава города назвал ограничение проезда и скорости по определенным улицам, не уточнив, по каким именно, и размещение парковок в установленных местах. Также рассматривают возможность эвакуации самокатов в случае нарушения плавил.

Как писал «Ъ-Приволжье», в городском дептрансе ранее предложили запретить с 2025 года движение арендных и частных электросамокатов по центральной пешеходной улице Большой Покровской, Верхневолжской набережной, а также замедлить их на прилегающих территориях. В перспективе ограничения также коснутся парков, нижегородской ярмарки и других общественных территорий города.

Ирина Швецова