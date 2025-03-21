В Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» ответило на претензии властей на 2 млрд рублей

ООО «ЭкоСтройРесурс» заявило, что готово к проверкам и искам в связи с претензиями правительства Самарской области более чем на 2 млрд рублей. В компании отметили, что смогут развернуто ответить по теме, когда «конкретные претензии будут сформулированы чуть шире заголовков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В части размеров тарифа на вывоз отходов, который неоднократно становился предметом разбирательств, в ООО «ЭкоСтройРесурс» сообщили, что он «формировался и утверждался не региональным оператором, а руководством региона» (департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области). Тариф прошел ряд проверок со стороны контрольных органов и судов, добавили в компании.

Что же касается инвестиций, которые также вызвали интерес надзорных ведомств и чиновников, в «тарифе регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" не было заложено инвестирование инфраструктурных объектов», сообщили представители бывшего регоператора по обращению с отходами. Инвестиции включили в тарифы иные юридические лица в лице объектов сортировки и захоронения, пояснили в компании. Это позволило построить в Самарской области восемь мусоросортировочных комплексов и увеличить уровень сортировки в регионе до 45%, сообщает ООО «ЭкоСтройРесурс».

По информации бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области, «это далеко не первое обвинение» в его адрес со стороны чиновников. В частности, в 2023 году ООО «ЭкоСтройРесурс» ответило более чем на тысячу запросов надзорных органов, прошло 30 проверок со стороны ФНС, МинЖКХ, УФАС Самарской области, ФАС РФ и следствия.

В четверг, 20 марта, на заседании в правительстве Самарской области стало известно о претензиях региональных властей к бывшему регоператору по обращению с ТКО на сумму более 2 млрд руб. Речь идет о необоснованном доходе. В связи с этим чиновники готовят соответствующий иск и обращение к силовикам.

ООО «ЭкоСтройРесурс» было оператором по обращению с ТКО в Самарской области с 2018-го по октябрь 2024 года. Сейчас этой работой в регионе занимается ГУП «Экология».

Георгий Портнов