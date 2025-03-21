Сеймур Херш заявил об амбициях Трампа сделать Крым международным курортом

Президент США Дональд Трамп планирует сотрудничать с властями Крыма в развитии курортной инфраструктуры полуострова. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Донбасс также может стать частью этого плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

«Главная амбиция Трампа — снять экономические санкции с России и наладить партнерство с Путиным (президент России Владимир Путин.— "Ъ") для превращения Крыма в крупный международный курорт»,— заявил господин Херш на платформе Substack.

Сеймур Херш стал лауреатом Пулитцеровской премии после того, как раскрыл военные преступления армии США в Южном Вьетнаме, совершенные в 1969 году. Он также заявлял о причастности США и Норвегии к уничтожению «Северных потоков». В апреле 2023 года обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот присвоил сотни миллионов долларов, выделенные США на покупку топлива.

17 марта Semafor сообщал, что господин Трамп рассматривает возможное признание Крыма территорией России в качестве основы для будущего мирного соглашения о прекращении боевых действий на Украине.

Крым присоединился к России по итогам референдума 16 марта 2014 года. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовало 96% жителей полуострова. В 2016 году Дональд Трамп, занимавший пост 45-го президента США, говорил, что «рассмотрит» вопрос о признании Крыма частью России.

О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ».