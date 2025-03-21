Сеймур Херш заявил об амбициях Трампа сделать Крым международным курортом
Президент США Дональд Трамп планирует сотрудничать с властями Крыма в развитии курортной инфраструктуры полуострова. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Донбасс также может стать частью этого плана.
Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters
«Главная амбиция Трампа — снять экономические санкции с России и наладить партнерство с Путиным (президент России Владимир Путин.— "Ъ") для превращения Крыма в крупный международный курорт»,— заявил господин Херш на платформе Substack.
Сеймур Херш стал лауреатом Пулитцеровской премии после того, как раскрыл военные преступления армии США в Южном Вьетнаме, совершенные в 1969 году. Он также заявлял о причастности США и Норвегии к уничтожению «Северных потоков». В апреле 2023 года обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот присвоил сотни миллионов долларов, выделенные США на покупку топлива.
17 марта Semafor сообщал, что господин Трамп рассматривает возможное признание Крыма территорией России в качестве основы для будущего мирного соглашения о прекращении боевых действий на Украине.
Крым присоединился к России по итогам референдума 16 марта 2014 года. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовало 96% жителей полуострова. В 2016 году Дональд Трамп, занимавший пост 45-го президента США, говорил, что «рассмотрит» вопрос о признании Крыма частью России.
О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ».