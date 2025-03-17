Semafor: США могут признать Крым территорией России
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России, cообщило издание Semafor со ссылкой на два источника. По их словам, этот шаг может стать частью будущего мирного соглашения о прекращении боевых действий на Украине.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По словам собеседников Semafor, в американской администрации обсуждают обращение к ООН с просьбой также признать Крым российской территорией.
Дональд Трамп говорил, что во время предстоящего 18 марта телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить территориальные вопросы. Сегодня, 17 марта, Белый дом сообщил, что США обсуждают с Украиной, «где будет проходить граница украинских территорий после установления мира».
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции против России. В 2016 году, впервые вступив в должность президента США, Дональд Трамп говорил, что «рассмотрит» вопрос о признании Крыма российской территорией.
О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».