Рост инвестиций в особые экономические зоны Татарстана на 80 млрд и реставрация ТЮЗа за 1,5 млрд

Объем инвестиций в особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис» в 2024 году вырос более чем на 80 млрд руб. По состоянию на 1 января текущего года в этих особых экономических зонах зарегистрировано 217 резидентов, которые вложили свыше 350 млрд руб. и создали более 17 тыс. рабочих мест.

На реставрационные работы и капремонт Казанского ТЮЗа выделено около 1,5 млрд руб. Из этой суммы на капитальный ремонт в этом году выделено 704 млн руб., а на реставрационные работы основного здания — 727 млн руб.

В 2025 году в Чувашии расходы на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) увеличатся более чем на 2 млрд, достигнув 13,7 млрд руб. Депутаты одобрили закон о бюджете республики на 2025 год в новой редакции. С учетом поправок доходы вырастут на 4,1%, расходы — на 12,6%, составив 104,3 млрд и 114,7 млрд соответственно.

Аэропорт «Казань» станет хабом для авиасообщения между Беларусью и Россией. Теперь пассажиры смогут путешествовать из Минска в различные города России через Казань на рейсах белорусского перевозчика Belavia, а затем продолжать путь по России на самолетах Nordwind.

До 2027 власти Татарстана хотят создать до 150 ИТ-академий в различных регионах России. На базе ИТ-парка в Казани на сегодняшний день обучается более 800 человек. По данным Минцифры Татарстана, республике не хватает еще примерно 10 тыс. специалистов в отрасли высоких технологий.

Александровский пассаж в Казани может стать туристическим объектом. Здание построили в 1880–1883 годах по заказу купца Александра. Площадь здания составляет 11,3 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 4,1 тыс. кв. м. Здание является одним из немногих пассажей, построенных в России.

По итогам 2024 года выручка хоккейного клуба «Ак Барс» составила около 6,268 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом она снизилась на 96 млн руб.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в Казани в результате прорыва трубы в квартире. В интернет-приемную главы СК России в соцсетях обратилась женщина, которая сообщила, что в октябре 2024 года в квартире ее отца в Казани прорвало трубу из-за износа системы водоснабжения. Мужчина получил многочисленные ожоги кипятком и скончался на месте.

С января по февраль количество продаж квартир в новостройках выросло почти на 60%. В январе 2025 года число сделок на покупку квартир в столице Татарстана составило 770.

В Татарстане 20 районов начали весенние полевые работы. Аграрии проводят подкормку озимых и многолетних трав. Первыми работы начали Буинский и Апастовский районы.

Дарья Сайфиева