Аэропорт «Казань» стал хабом для авиасообщения между Беларусью и Россией

Международный аэропорт «Казань» и авиакомпании Belavia и Nordwind подписали код-шеринговое соглашение, расширяющее маршрутную сеть между Беларусью и регионами России. Об этом стало известно в ходе конференции, посвященной перспективам туристического обмена между городами маршрутной сети авиакомпаний.

Теперь пассажиры смогут путешествовать из Минска в различные города России через Казань на рейсах белорусского перевозчика Belavia, а затем продолжать путь по России на самолетах Nordwind. Соглашение распространяется и на обратное направление и охватывает более 10 городов России, а также столицу Кыргызстана — Бишкек. Среди них города Сибири, Урала, Кавказа и Средней Азии.

Спикеры отметили, что таким образом Казань приобретает еще большее стратегическое значение для развития международного туризма и авиатранспортной отрасли России в целом.

С 13 по 16 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко находился в России с официальным визитом.

Анар Зейналов