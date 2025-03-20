На реставрацию Казанского театра юного зрителя потратят 1,5 млрд рублей

На реставрационные работы и капремонт Казанского ТЮЗа выделено около 1,5 млрд руб. Об этом в ходе прямого эфира рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По словам господина Гущина, из этой суммы на капитальный ремонт в этом году выделено 704 млн руб., а на реставрационные работы основного здания — 727 млн руб.

Также Иван Гущин сообщил, что у руководства ТЮЗа есть концепция по реконструкции здания и приспособлению его дворовой территории.

Артём Дергунов