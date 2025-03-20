В Татарстане 20 районов начали весенние полевые работы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане начались весенне-полевые работы в 20 районах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане начались весенне-полевые работы в 20 районах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Аграрии проводят подкормку озимых и многолетних трав. Первыми работы начали Буинский и Апастовский районы.

По информации ведомства, уже удобрено 19,3 тыс. га озимых культур и 6,4 тыс. га многолетних трав. Осталось обработать еще более 850 тыс. га посевов.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки техники к весенним работам в Татарстане закупили запчасти на 2,4 млн руб.

Дарья Сайфиева