Объем инвестиций в «Алабугу» и «Иннополис» в 2024 году вырос на 80 млрд рублей

Объем инвестиций в особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис» в 2024 году вырос более чем на 80 млрд руб. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании президиума Госсовета республики.

За прошлый год на территории «Алабуги» и «Иннополиса» было привлечено 18 новых резидентов, в результате чего было создано около 3400 рабочих мест. По состоянию на 1 января текущего года в этих особых экономических зонах зарегистрировано 217 резидентов, которые вложили свыше 350 млрд руб. и создали более 17 тыс. рабочих мест.

Всего в промышленных парках Татарстана работает около 1700 резидентов, где заняты порядка 70 тыс. человек. По итогам 2024 года оборот предприятий-резидентов увеличился на 12,8%, достигнув более 560 млрд руб.

Влас Северин