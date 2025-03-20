Выручка ХК «Ак Барс» в 2024 году снизилась на 96 млн рублей

По итогам 2024 года выручка хоккейного клуба «Ак Барс» составила около 6,268 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом она снизилась на 96 млн. Информация об этом появилась в финансовой отчетности, опубликованной на портале Rusprofile.

Чистая прибыль хоккейного клуба достигла 1,457 млрд руб., при этом убытки организации составили почти 361,8 млн руб. Денежные поступления от продажи продукции и товаров составили 6,376 млрд руб., от арендных и лицензионных платежей — 160,8 млн руб. Прибыль от продаж достигла 2,943 млрд руб.

Кредиторская задолженность организации превысила 1 млрд руб.

Диана Соловьёва