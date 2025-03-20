Татарстан к 2027 году планирует открыть до 150 ИТ-академий в России

До 2027 власти Татарстана хотят создать до 150 ИТ-академий в различных регионах России. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булата Габдрахманова.

В каких именно регионах будут открыты академии, не уточняется.

На базе ИТ-парка в Казани на сегодняшний день обучается более 800 человек. По данным Минцифры Татарстана, республике не хватает еще примерно 10 тыс. специалистов в отрасли высоких технологий.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ежегодно будут направлять по 1 млрд руб. на реализацию прорывных IT-проектов.

Дарья Сайфиева