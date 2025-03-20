Александровский пассаж в Казани может стать туристическим объектом

Историческое здание Александровский пассаж в Казани планируется открыть для посещения туристами и жителями города. Об этом во время прямого эфира сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Необходимо будет организовать стабилизацию грунтов и вывести объект из аварийного состояния. А дальше мы ждем от правообладателя, что объект будет приспособлен, в том числе и с доступом туристов и жителей Казани», — отметил он.

В апреле 2024 года комитет по охране ОКН планировал изъять Александровский пассаж у собственника, но затем передумал, так как правообладатель заявил о намерении сохранить историческое здание и привести в порядок.

Объект построили в 1880-1883 годах по заказу купца Александра. Площадь здания составляет 11,3 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 4,1 тыс. кв. м. Здание является одним из немногих пассажей, построенных в России.

Дарья Сайфиева