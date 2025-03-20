В 2025 году в Чувашии расходы на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) увеличатся более чем на 2 млрд, достигнув 13,7 млрд руб. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на первого вице-премьера региона и главу Минфина Чувашии Михаила Ноздрякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на адресную инвестиционную программу выделят 2 млрд рублей в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии на адресную инвестиционную программу выделят 2 млрд рублей в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты одобрили закон о бюджете республики на 2025 год в новой редакции. С учетом поправок доходы вырастут на 4,1%, расходы — на 12,6%, составив 104,3 млрд и 114,7 млрд соответственно. Дефицит бюджета увеличится до 10,4 млрд руб.

По словам господина Ноздрякова, в текущем году РАИП превысит фактические показатели 2024 года почти на 1 млрд руб.

Минфин республики сообщил, что по сравнению с прошлым годом расходы на РАИП возрастут на 7,2%. Значительная часть средств направляется в социально-культурную сферу. Так, около 855 млн руб. дополнительно выделено на строительство образовательных учреждений, включая школу в поселке Кугеси, детских садов в Чебоксарах и Новочебоксарске, а также реконструкцию детского лагеря в Цивильском округе.

Более 516 млн руб. пойдут на развитие спорта, в том числе строительство футбольного манежа и лыжероллерной трассы. На здравоохранение направят 405,7 млн руб., на ЖКХ — свыше 150 млн руб. Также предусмотрено финансирование других приоритетных объектов региона.

Артём Дергунов