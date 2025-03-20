Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в Казани в результате прорыва трубы в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил снова возбудить дело после смерти казанца из-за прорыва трубы

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Бастрыкин поручил снова возбудить дело после смерти казанца из-за прорыва трубы

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В интернет-приемную главы СК России в соцсетях обратилась женщина, которая сообщила, что в октябре 2024 года в квартире ее отца в Казани прорвало трубу из-за износа системы водоснабжения.

Мужчина получил многочисленные ожоги кипятком и скончался на месте. Сообщается, что виновные наказания не понесли.

Ранее СУ СК России по Республике Татарстан уже возбуждало уголовное дело, но позже прокурор Кировского района Казани Алмаз Сулейманов отменил это решение.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и представить доклад.

Дарья Сайфиева