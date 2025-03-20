С января по февраль количество продаж квартир в новостройках выросло почти на 60%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани продажи квартир в феврале выросли почти на 60%

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ В Казани продажи квартир в феврале выросли почти на 60%

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

В январе 2025 года число сделок на покупку квартир в столице Татарстана составило 770.

В целом за 2024 год спрос на жилье в новостройках Казани вырос на 54,6% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане квадратный метр в частном доме в два раза дешевле, чем в новостройке.

Дарья Сайфиева