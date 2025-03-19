Google представила свой аналог iPhone 16e

Американская корпорация Google анонсировала смартфон Pixel 9a с обновленным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Устройство поступит в продажу в апреле по цене $499 и будет доступно в четырех цветах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080 p и частотой обновления 120 Гц, он работает на процессоре Google Tensor G4 и сопроцессоре безопасности Titan M2, поддерживает 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ.

У Pixel 9a основная камера на 48 Мп, ультраширокоугольная и фронтальная камеры — на 13 Мп. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 23 Вт и беспроводную зарядку Qi, емкость аккумулятора составляет 5100 мА•ч — этого хватит на 30 часов автономной работы.

Смартфон обладает степенью защиты IP68 и работает под управлением Android 15. Ожидается, что новинка составит конкуренцию недавно выпущенному iPhone 16e, предлагая схожие характеристики по более доступной цене.

Евгений Федуненко