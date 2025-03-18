Потанин: менеджмент «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год
Менеджмент «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщил глава компании Владимир Потанин. По его словам, рекомендацию менеджмента намерен обсудит Совет директоров.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Менеджмент предлагает не платить... Общий принцип очень простой. Платить дивиденды можно из свободного денежного потока, а при его отсутствии в счет кредитов дивиденды платить неправильно. Поэтому будем работать над увеличением денежного потока»,— заявил господин Потанин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
После заявления главы «Норникеля» акции компании опускались до 133,8 руб. за штуку, следует из данных торгов на 11:45 мск. К 12:17 мск стоимость бумаг замедлилась до 134,2 руб. за акцию.
Чистая прибыль «Норникеля» по итогам прошлого года составила $1,8 млрд, или 169 млрд руб., говорится в отчете компании. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 37%. Выручка «Норникеля» составила $12,5 млрд (-13%). Компания объясняет сокращение снижением рыночных цен на никель и платину.
Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев говорил, что менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год. Он пояснил, что поддержание финансовой устойчивости «в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков» должно стать приоритетом.
О финансовых показателях компании — в материале «Ъ» «"Норникель" придавило ценами».