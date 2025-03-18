Потанин: менеджмент «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Менеджмент «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщил глава компании Владимир Потанин. По его словам, рекомендацию менеджмента намерен обсудит Совет директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Менеджмент предлагает не платить... Общий принцип очень простой. Платить дивиденды можно из свободного денежного потока, а при его отсутствии в счет кредитов дивиденды платить неправильно. Поэтому будем работать над увеличением денежного потока»,— заявил господин Потанин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

После заявления главы «Норникеля» акции компании опускались до 133,8 руб. за штуку, следует из данных торгов на 11:45 мск. К 12:17 мск стоимость бумаг замедлилась до 134,2 руб. за акцию.

Чистая прибыль «Норникеля» по итогам прошлого года составила $1,8 млрд, или 169 млрд руб., говорится в отчете компании. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 37%. Выручка «Норникеля» составила $12,5 млрд (-13%). Компания объясняет сокращение снижением рыночных цен на никель и платину.

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев говорил, что менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год. Он пояснил, что поддержание финансовой устойчивости «в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков» должно стать приоритетом.

О финансовых показателях компании — в материале «Ъ» «"Норникель" придавило ценами».