Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО за год сократилась на 37%

Чистая прибыль горно-металлургической компании «Норникель» (MOEX: GMKN) по МСФО по итогам 2024 года составила $1,8 млрд, или 169 млрд руб., говорится в отчете компании (.pdf) По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 37%.

Выручка «Норникеля» составила $12,5 млрд (-13%). Компания объясняет сокращение снижением рыночных цен на никель и платину. EBITDA снизился до $5,2 млрд (-25%) вследствие «сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин». Рентабельность EBTDA составила 41% (-7%).

Денежные операционные затраты уменьшились на 3%, до $5,1 млрд. Компания считает, что это произошло за счет снижения курса рубля, сокращения НДПИ из-за более низких цен на металлы и реализации программы эффективности. Объем капитальных вложений снизился на 20%, до $2,4 млрд. Чистый долг компании увеличился на 6%, до $8,6 млрд.

«Норникель» также опубликовал отчетность за 2024 год по РСБУ (.pdf), согласно которой чистая прибыль компании составила 122,9 млрд руб. (-57%), выручка — 905 млрд руб. (+3%).

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев сообщил, что менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год. Он пояснил, что поддержание финансовой устойчивости «в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков» должно стать приоритетом.

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