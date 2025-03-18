Белгородский губернатор заявил о сложной обстановке на границе с Украиной

ВСУ активно обстреливают граничащий с Украиной Краснояружский район Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстановка в регионе остается сложной.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается... Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram.

По информации господина Гладкова, артиллерийский обстрел ведется по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Фищево. Со стороны Украины было выпущено 29 снарядов, нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты.

Белгородская область с начала российской военной операции регулярно подвергается обстрелам. Вчера, 17 марта, утром дрон атаковал грузовик в районе поселка Степное в Краснояружском районе, пострадал мирный житель. Вечером в результате атаки беспилотников на Белгород был ранен еще один человек, ему пришлось ампутировать руку. В ночь на сегодня, 18 марта, над территорией Белгородской области сбили 41 БПЛА.