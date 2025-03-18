Гладков скорректировал данные о пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

В результате атаки беспилотников на Белгород вечером 17 марта пострадали не два человека, как сообщалось ранее, а один: у 18-летнего молодого человека — травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из сообщения главы региона следует, что ранение молодой человек получил в результате взрыва беспилотника — характер травмы минно-взрывной. «В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое»,— добавил губернатор.

Как сообщал ранее господин Гладков, при отражении атаки средства ПВО сбили несколько беспилотников. Их обломки упали неподалеку от торгового центра «Атлант Арена», который расположен на улице Щорса — жилой район Харьковская гора. При падении произошел взрыв, в результате которого молодой человек получили ранения. Рядом с ТЦ произошло возгорание, само здание торгового центра получило незначительные повреждения, сообщал мэр города Валентин Демидов.