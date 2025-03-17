Минэкономразвития: прогноз ОЭСР по ВВП РФ не учитывает эффект от реализуемых мер

Прогноз организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о росте ВВП России на 1,3% в 2025 году носит консервативный характер. Он не учитывает эффект от реализуемых российскими властями мер. Об этом заявили в Минэкономразвития России.

Сегодня, 17 марта, ОЭСР улучшила прогноз по российскому ВВП, увеличив его с 1,1% до 1,3% в текущем году. Как и ожидалось ранее, в 2026 году этот показатель опустится до 0,9%.

«В последние годы иностранные финансовые институты обычно дают достаточно консервативные прогнозы относительно развития российской экономики. Традиционно не учитывается эффект от реализуемых правительством мер проактивной экономической политики, национальных проектов, госпрограмм»,— сказал директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Денисова, на примере ОЭСР видно, что прогнозы зарубежных экспертов пересматриваются в сторону улучшения, постепенно сближаясь в том числе с российскими оценками.

ВВП России увеличился в январе на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В декабре 2024 года показатель составлял 4,1%. По оценкам Банка России, ВВП в этом году вырастет на 1–2% (ранее ожидалось 0,5–1,5%). По итогам 2024 года рост ВВП составил 4,1%.

Подробнее о ВВП России — в материале «Ъ» «ВВП закончил 2024 год с большим ростом».