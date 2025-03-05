ВВП России вырос в январе на 3% год к году

ВВП России увеличился в январе на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономики «О текущей ситуации в экономике». В декабре 2024 года показатель составлял 4,1%.

Объем промышленного производства в январе вырос на 2,2% год к году, рост в декабре прошлого года составил 8,2%. Рост сельхозпроизводства увеличился на 2,1% по сравнению с январем 2024 года после падения на 11,6% в декабре. В сфере строительства рост составил 7,4% за год, в декабре показатель был на уровне 7,5%.

Объемы оптовой торговли по итогам января выросли на 2,2% год к году, в январе показатель составил 3,3%. Розничная торговля по итогам января показала рост в 5,4% за год, в декабре показатель был на уровне 5,2%. Грузоперевозки в январе выросли на 1,1% год к году после роста на 4,2% в декабре.

По итогам 2024 года рост ВВП составил 4,1%. Центробанк 14 февраля повысил ориентир по росту ВВП в 2025 году с 0,5–1,5% до 1–2%.

Подробнее о ВВП России — в материале «Ъ» «ВВП закончил 2024 год с большим ростом».