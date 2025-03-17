Reuters: вовлеченность Белого дома в продажу TikTok «беспрецедентна»

Администрация президента Трампа и лично вице-президент Джей Ди Вэнс принимают активное участие в организации продажи бизнеса TikTok в США американской компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Агентство отмечает «беспрецедентный уровень вовлеченности в частную сделку», при котором Белый дом, по сути, «играет роль инвестиционного банка», организующего продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Дональд Трамп

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как сообщил Reuters миллиардер Рейд Рейснер, также подавший заявку на покупку TikTok, основным контактным лицом в Белом доме по этому вопросу является бывший глава Федеральной избирательной комиссии Шон Кукси. Он, в частности, рассматривает предложения о покупке и дает советы по их изменению.

В апреле прошлого года прежний президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в США в случае, если владеющая им китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны до 19 января 2025 года. Новый президент США Дональд Трамп приостановил действие запрета — теперь сделка должна быть совершена к 5 апреля. После этого начался активный поиск покупателя: сообщалось, что в покупке TikTok заинтересованы четыре группы инвесторов, СМИ называли среди возможных покупателей Oracle и Microsoft.

По словам профессора Юридической школы Колумбийского университета Ричарда Бриффо, специализирующегося на вопросах этики в работе госсектора, вмешательство правительства в частные сделки по стратегическим соображениям не является чем-то необычным. Однако столь глубокая вовлеченность в процесс продажи «экстраординарна», и он не может припомнить других подобных случаев.

Яна Рождественская