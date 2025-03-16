Главные новости за неделю 10—16 марта. Кубань, Крым, Адыгея
На месте пожара на нефтебазе в Туапсе выявили превышение концентрации сажи.
Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении стендап-комика из Ейска в связи с его высказываниями в адрес участника СВО.
В Новороссийске в течение ночи с 14 на 15 марта продолжалось тушение горящего мусорного полигона.
Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан по итогам 2024 года.
На Кубани уничтожили фугасную бомбу весом 500 кг, обнаруженную во время земляных работ в районе Тимашевска.
В результате ночной атаки украинскими БПЛА нефтекомплекса в Туапсе произошло возгорание резервуаров с бензином.
В 2025 году на Кубани введут не менее 6 млн «квадратов» жилья.
Росавтотранс зарегистрировал новый межрегиональный автобусный маршрут, соединяющий Донецк и Геленджик.
В Крыму в 2025 году планируют заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн руб.
Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по количеству самозапретов на кредиты.