Главные новости за неделю 10—16 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На месте пожара на нефтебазе в Туапсе выявили превышение концентрации сажи.

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении стендап-комика из Ейска в связи с его высказываниями в адрес участника СВО.

В Новороссийске в течение ночи с 14 на 15 марта продолжалось тушение горящего мусорного полигона.

Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан по итогам 2024 года.

На Кубани уничтожили фугасную бомбу весом 500 кг, обнаруженную во время земляных работ в районе Тимашевска.

В результате ночной атаки украинскими БПЛА нефтекомплекса в Туапсе произошло возгорание резервуаров с бензином.

В 2025 году на Кубани введут не менее 6 млн «квадратов» жилья.

Росавтотранс зарегистрировал новый межрегиональный автобусный маршрут, соединяющий Донецк и Геленджик.

В Крыму в 2025 году планируют заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн руб.

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по количеству самозапретов на кредиты.