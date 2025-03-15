Всю ночь в Новороссийске тушили горящую свалку

В Новороссийске в течение ночи с 14 на 15 марта продолжалось тушение горящего мусорного полигона. С утра субботы на месте находится глава города Андрей Кравченко. Об этом сам мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«С раннего утра нахожусь на мусорном полигоне. Всю ночь пожарные расчеты тушили возгорание», – написал мэр.

По его словам, переменный ветер и сильное задымление значительно усложняют работу по отсыпке грунтом. На плато полигона проложена магистральная линия, по которой идет непрерывная подача воды для тушения. Работают 30 единиц спецтехники. К тушению подключены как службы Новороссийска, так и соседних муниципалитетов. «Оперативные службы, мои заместители круглосуточно дежурят на месте», – добавил господин Кравченко.

По данным на вечер 14 марта площадь очагового горения и тления на мусорном полигоне в Новороссийске охватила 2,5 тыс. кв. м. Свалка горит с 13 марта. Причины возгорания будут определены после полной ликвидации огня и проведения необходимых экспертиз.

Вячеслав Рыжков