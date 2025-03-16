Против стендапера из Ейска в Москве возбудили дело за оскорбление участника СВО

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина в связи с его враждебными высказываниями в адрес участника специальной военной операции. Об этом сообщает официальный новостной Телеграм-канал ГСУ СК России по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что стендапер Артемий Останин в ходе публичного выступления в столице якобы высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Выступление комика было опубликовано в интернете.

По данному факту в Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Следователи московского СК устанавливают все обстоятельств совершения вышеуказанного преступления.

При этом сам артист в беседе с Телеграм-каналом «Осторожно, новости» пояснил, что не шутил про участников СВО, и в выступлении про это нет ни слова. Стендап-комик утверждает, что в его шутке говорится про попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже «лет как 20». Остальное, по его словам, вымысел блогеров.

Андрей Николаев