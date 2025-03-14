В 2025 году на Кубани введут не менее 6 млн «квадратов» жилья

В Краснодарском крае в 2025 году введут не менее 6 млн кв. м жилья. Об этом рассказал в интервью РБК ТВ Юг 14 марта руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, несмотря на некоторую турбулентность, объемы жилищного строительства в крае остаются высокими, спрос на квартиры сохраняется. В крае немного меньше жилья, чем годом ранее, но дома продолжают строиться, покупатели есть. «Особого негатива» в департаменте не видят. По словам господина Федосова, строительные предприятия региона за 2024 год направили в бюджет около 30 млрд руб., что на 40% больше показателя прошлого года.

Господин Федосов также отметил дефицит квалифицированных кадров. В регионе остро нужны бетонщики, арматурщики, каменщики. Власти работают над привлечением рабочей силы через систему профессионального образования. По последним данным, строительной отрасли края требуется 16 тыс. рабочих рук, сообщил спикер

Вячеслав Рыжков