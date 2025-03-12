На замену 239 лифтов в Крыму выделили около 800 млн рублей

В 2025 году в Крыму планируют заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн руб. Работы финансируются за счет федерального и регионального бюджетов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С 2023 года в Крыму в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» осуществляется замена лифтового оборудования. Оно будет в основном российского и белорусского производства.

Как сообщил Сергей Аксенов, некоторые лифты, которые работают сейчас, имеют продленный срок службы. Однако в случае возникновения аварийных ситуаций или неполадок жителей просят обращаться на официальные страницы главы республики в соцсетях.

Алина Зорина