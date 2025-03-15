Кубань заняла первое место в стране по числу внесудебных банкротств граждан

Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан по итогам 2024 года, следует из данных Федресурса. В регионе были инициированы почти 2,5 тыс. таких производств, что на 246,9% больше, чем в 2023 году (718 процедур).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решения о реализации имущества физических лиц и индивидуальных предпринимателей суды края вынесли в 22,1 тыс. случаев — рост составил 25,3% по сравнению с 2023 годом (17,6 тыс. решений). По этому показателю Кубань заняла второе место в стране.

Количество случаев открытия конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств достигло 287, что на 38% больше, чем в 2023 году (208 случаев). Регион занял четвертое место в России по этому показателю.

Вячеслав Рыжков