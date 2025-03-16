На месте пожара на нефтебазе в Туапсе выявили превышение концентрации сажи

В Туапсе, на месте пожара на нефтебазе остается сильное задымление, а в воздухе выявлено превышение нормы загрязняющих веществ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть в домах окна, а при выходе на улицу использовать маски. В случае ухудшения самочувствия – обращаться в медучреждения.

Управление Роспотребнадзора по региону подтвердило информацию по превышению предельной концентрации в воздухе загрязняющих веществ. В двух точках выявлены превышения ПДК по наличию сажи, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сотрудники ведомства продолжают проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти контрольных точках.

Кроме того, продолжается ликвидация двух очагов возгорания лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо, а также села Анастасиевки. Оба этих очага локализованы, угроза населенным пунктам отсутствует.

Андрей Николаев