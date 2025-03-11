Кубань заняла четвертое место в России по числу самозапретов на кредиты

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по количеству самозапретов на кредиты. Жители региона подали 185 тыс. соответствующих заявлений через портал Госуслуг с момента запуска сервиса 1 марта 2025 года, сообщает Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами по количеству самозапретов стали: Москва (951 тыс. заявлений), Санкт-Петербург (388 тыс) и Московская область (307 тыс). В топ-10 регионов также попали: Свердловская область (160 тыс), Башкортостан (146 тыс), Татарстан (135 тыс), Новосибирская (123 тыс), Ростовская (115 тыс) и Челябинская (114 тыс) области.

За первые десять дней работы сервисом самозапрета на кредиты и займы уже воспользовались 5 млн граждан. Возраст самого пожилого заявителя составил 103 года.

Функционал сервиса позволяет установить полное или частичное ограничение на получение кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Как отметили в минцифры, около 90% пользователей предпочитают полный запрет.

Основное назначение самозапрета — защита от мошенников. В кредитной истории гражданина, подавшего заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия ограничения, которое блокирует одобрение заявок на кредиты и займы. Отменить самозапрет можно в любой момент через портал Госуслуг.

Нурий Бзасежев