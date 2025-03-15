На Кубани уничтожили фугасную бомбу весом 500 кг

В Краснодарском крае обезврежена фугасная авиабомба. Взрывоопасный предмет весом 500 кг обнаружили во время земляных работ в районе Тимашевска, передает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС России извлекли боеприпас, вывезли в безопасное место и уничтожили с помощью накладного наружного заряда.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсе продолжают тушить пожар на нефтекомплексе. Работают 55 единиц техники и 188 человек.

Вячеслав Рыжков