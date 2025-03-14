Киев атаковал нефтекомплекс в Туапсе

Ночью 14 марта украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате произошло возгорание резервуара с бензином. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На ликвидацию ЧП привлечены 121 человек и 39 единиц специальной техники. На месте находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его данным, предварительно, погибших и пострадавших нет.

Название предприятия не сообщается. Известно, что в городе расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод («дочка» «Роснефти»).

Наталья Решетняк