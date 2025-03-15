Песков: время сдаться у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»

Предложение президента Владимира Путина украинской армии сложить оружие в Курской области еще действует, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако время на это истекает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока действует»,— отметил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. «У них время сокращается, как шагреневая кожа»,— уточнил представитель Кремля.

Накануне, 14 марта, глава государства заявил, что у подразделений ВСУ есть возможность сложить оружие и сдаться в плен. Тогда им гарантирована жизнь и достойное обращение, заверил господин Путин. Ранее президент США Дональд Трамп через спецпосланника Стива Уиткоффа попросил российского лидера пощадить оставшихся в Курской области украинских бойцов.

12 марта Минобороны объявило об освобождении города Суджа, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. С того момента из Суджанского района эвакуировали 241 мирного жителя. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали группировки ВСУ с августа 2024 года.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «”Учится радоваться простым вещам”».