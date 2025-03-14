Главные новости за 14 марта. Новороссийск
Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске за сутки тушения пожара уменьшилась до 2,1 тыс. кв. м.
Из-за пожара на свалке превышены ПДК вредных веществ в воздухе трех населенных пунктов.
В поселке Верхнебаканский под Новороссийском построят новую школу.
Бывший депутат задержан в Новороссийске по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя 500 млн руб.
На территорию горящего полигона в Новороссийске продолжают привозить мусор.
В Новороссийске выбросило еще одного погибшего дельфина.
Памятник «Пограничники Новороссийска» доработают по одному из эскизов.
В Новороссийске вернули в государственную собственность участок на берегу реки.
Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Новороссийска Анна Зименко скончалась сегодня, 14 марта.
Стелу на Малой Земле и музей военной техники под открытым небом в Новороссийске отреставрируют ко Дню Победы.
В станице Натухаевская под Новороссийском отменили карантин по птичьему гриппу.