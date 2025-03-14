Главные новости за 14 марта. Новороссийск

Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске за сутки тушения пожара уменьшилась до 2,1 тыс. кв. м.

Из-за пожара на свалке превышены ПДК вредных веществ в воздухе трех населенных пунктов.

В поселке Верхнебаканский под Новороссийском построят новую школу.

Бывший депутат задержан в Новороссийске по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя 500 млн руб.

На территорию горящего полигона в Новороссийске продолжают привозить мусор.

В Новороссийске выбросило еще одного погибшего дельфина.

Памятник «Пограничники Новороссийска» доработают по одному из эскизов.

В Новороссийске вернули в государственную собственность участок на берегу реки.

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Новороссийска Анна Зименко скончалась сегодня, 14 марта.

Стелу на Малой Земле и музей военной техники под открытым небом в Новороссийске отреставрируют ко Дню Победы.

В станице Натухаевская под Новороссийском отменили карантин по птичьему гриппу.