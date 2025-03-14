В поселке Верхнебаканский под Новороссийском построят новую школу

Проект нового здания школы в Верхнебаканском обсудили с участием местных жителей. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Основными опасениями верхнебаканцев было нарушение привычной для них инфраструктуры. Площадь твердых покрытий доступных для прогулок и отдыха на территории парковой зоны увеличится на 240 кв. м. Мы сохраним зеленые зоны и конечно же, доступность к памятным местам, по-другому и быть не может!»— рассказал господин Кравченко.

Новая школа в Верхнебаканском будет трехэтажной. Согласно проекту, в ней предусмотрено два актовых зала, пищеблок, библиотека, мастерские по обработке металла, дерева, тканей, учебные помещения для кулинарии, медпункт, школьный музей, танцевальная и театральная студии, два спортивных зала.

Сейчас в поселке работает школа 1950-х годов постройки. Часть помещений корпуса начальной школы находится в аварийном состоянии и закрыта для посещений. Новая школа рассчитана на 800 мест. Под ее строительство планируется выделить территорию местного парка 40 лет Октября, где находится братская могила солдат, защищавших поселок в годы Великой Отечественной войны.

Алена Воробьева