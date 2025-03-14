В Новороссийске бывшего депутата задержали по подозрению в вымогательстве

Бывший депутат задержан в Новороссийске по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали бывшего чиновника при передаче ему половины вымогаемой суммы. Подозреваемый помещен в ИВС в Краснодаре.

Следствие считает, что 57-летний экс-депутат выступил в качестве заинтересованного лица одной из сторон конфликта при разделе наследства и потребовал у бизнесмена 500 млн руб. При этом, как заявили в полиции, бывший чиновник сообщил предпринимателю о мнимом покровительстве ФСБ России, а также якобы имеющихся связях в контрольно-надзорных органах региона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Сейчас фигурант находится под стражей.

Алена Воробьева