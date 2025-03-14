В Новороссийске ушла из жизни ветеран и почетный гражданин Анна Зименко

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Новороссийска Анна Зименко скончалась сегодня, 14 марта. Ей было 96 лет, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Анна Зименко сражалась в составе 3-го Украинского Фронта в особом отделе в 1942-1944 гг. В Новороссийск участница Великой Отечественной войны переехала в 1972 году. Работала старшим инженером-экономистом в Новороссийском порту. В 2025 году решением городской Думы ей было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Новороссийска».

Алена Воробьева