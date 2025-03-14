В Новороссийске из-за пожара на свалке превышены ПДК вредных веществ в воздухе

За сутки с начала возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске выявлены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей к месту пожара жилой застройки провели сотрудники Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». По итогам исследования в трех населенных пунктах – поселке Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской выявлены повышенные ПДК по показателям: сажа, взвешенные вещества, СО.

Санитарные врачи предостерегают жителей населенных пунктов в районе возгорания о необходимости использовать маски и респираторы при выходе на улицу, избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, соблюдать питьевой режим.

В случае появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжит мониторинг атмосферного воздуха по мере горения мусорного полигона.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске продолжается больше суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта и охватило площадь 2,5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечено 90 человек и 61 единица техники. За сутки площадь возгорания мусорного полигона уменьшилась до 2,1 тыс. кв. м.

Алена Воробьева