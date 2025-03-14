В Новороссийске вернули в государственную собственность участок на берегу реки

Краснодарский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и признал отсутствующим право собственности крестьянского хозяйства на земельный участок в Цемдолине Новороссийска из-за береговой полосы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Приморский районный суд Новороссийска с исковым заявлением отменить право собственности на участок в Цемдолине, в границы которого входят зоны подтопления рек Старый Цемес и Цемес и береговая полоса, обратился природоохранный прокурор. Согласно законодательству РФ, земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты, предназначены для общего пользования.

В Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре провели проверку, по результатам которой установили, что собственником земельного участка в Цемдолине является крестьянское хозяйство. В силу того, что полоса земли вдоль береговой линии предназначается для общего пользования, у крестьянского хозяйства не могло возникнуть право собственности на указанную часть земельного участка.

Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании отсутствующим права собственности крестьянского хозяйства на спорный земельный участок.

На сторону истца встал Краснодарский краевой суд, своим решением удовлетворив апелляционное представление природоохранного прокурора и отменив решение суда первой инстанции. Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края признал отсутствующим право собственности ООО «Сельскохозяйственное предприятие “Раевское”» на участки с реками Цевкая и Маскага. Исключить водные объекты из границ территории предприятия в пределах береговой полосы потребовало Росимущество.

Алена Воробьева